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Владимирские новости

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В Гороховце обезвредили снаряды времён ВОВ

В Гороховце обезвредили снаряды времён ВОВ

Специалисты ОМОН «Невский» извлекли и обезвредили 76-мм артиллерийский снаряд и 82-мм миномётную мину, найденные при земляных работах в Гороховце.

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