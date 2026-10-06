Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 119 подписчиков

В России серьёзно усилили борьбу с коррупцией

В России серьёзно усилили борьбу с коррупцией

2026 год стал рекордным в новейшей истории России по масштабам изъятия коррупционных активов. По данным генпрокурора Александра Гуцана, за 2025 год и первое полугодие 2026‑го суды удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму более 3 трлн рублей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

В России серьёзно усилили борьбу с коррупцией, а далее читать так одно и тоже! А Бастрыкин так и добивается полной конфискации "нажитого" и не добьётся-те кто Законы принимают знают, что для них это палка с двумя концами! А вот профилактику начинать давно пора и это действенно!