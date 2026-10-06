В России серьёзно усилили борьбу с коррупцией

2026 год стал рекордным в новейшей истории России по масштабам изъятия коррупционных активов. По данным генпрокурора Александра Гуцана, за 2025 год и первое полугодие 2026‑го суды удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму более 3 трлн рублей.