Страна и люди
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Страна и люди

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МО РФ об удары по выставке "Армада"

МО РФ об удары по выставке "Армада"

МО РФ про удар по выставке в Киеве.24 июля 2026 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов, в том числе перспективных, украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

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