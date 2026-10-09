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"Ростелеком" представил инновационные решения для промышленности Сибири

"Ростелеком" представил инновационные решения для промышленности Сибири

Мероприятие прошло в Барнауле в рамках межрегионального форума "ИТ-трансформация 2026: образ цифрового будущего".

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