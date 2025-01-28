Территория Героев...(160)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Ильченко СергейЛейтенант Сергей Ильченко вместе с вверенным ему взводом выполнял задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.