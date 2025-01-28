Территория Героев...(160)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Ильченко СергейЛейтенант Сергей Ильченко вместе с вверенным ему взводом выполнял задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.
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