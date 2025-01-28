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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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    А у нас был такой фонд ?! Вот кошмар то.Минюст намерен ли...

Власти Барнаула спустя 10 лет вернулись к проекту музыкальной школы в квартале "2001"

Власти Барнаула спустя 10 лет вернулись к проекту музыкальной школы в квартале "2001"

Проект музыкальной школы десятилетней давности хотят скорректировать за 11,3 млн рублей Мэрия Барнаула заказала корректировку проектной документации по строительству музыкальной школы в квартале "2001", которую разработали около 10 лет назад.

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