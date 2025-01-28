Власти Барнаула спустя 10 лет вернулись к проекту музыкальной школы в квартале "2001"

Проект музыкальной школы десятилетней давности хотят скорректировать за 11,3 млн рублей Мэрия Барнаула заказала корректировку проектной документации по строительству музыкальной школы в квартале "2001", которую разработали около 10 лет назад.
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