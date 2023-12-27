Скончался бывший спикер Бундестага Германии Вольфганг Шойбле

Ушел из жизни бывший спикер Бундестага Германии Вольфганг Шойбле. Об этом рассказал таблоид Bild. «Ветеран германской политики Вольфганг Шойбле, занимавший пост председателя Бундестага в 2017-2021 годах, умер на 82-м году жизни, сообщила газета Bild.