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Скончался бывший спикер Бундестага Германии Вольфганг Шойбле

Скончался бывший спикер Бундестага Германии Вольфганг Шойбле

Ушел из жизни бывший спикер Бундестага Германии Вольфганг Шойбле. Об этом рассказал таблоид Bild. «Ветеран германской политики Вольфганг Шойбле, занимавший пост председателя Бундестага в 2017-2021 годах, умер на 82-м году жизни, сообщила газета Bild.

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