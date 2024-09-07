Маск ответил на слова Путина о поддержке Харрис. Его заинтересовала идея президента России

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что страна намерена поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.
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