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Маск ответил на слова Путина о поддержке Харрис. Его заинтересовала идея президента России

Маск ответил на слова Путина о поддержке Харрис. Его заинтересовала идея президента России

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что страна намерена поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.

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Комментарии
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М
Мария
Боже! Пошли пиндосам Горбачёва! Либо Ельцина с Чубайсом! Они круче тамошних дебилов!
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16 час.

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