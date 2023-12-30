«17 мгновений весны»: почему после этого сериала в СССР появилась субкультура нацистов

В августе 1973 года на советские экраны вышел телесериал «17 мгновений весны». Двенадцать серий, снятых Татьяной Лиозновой по сценарию Юлиана Семёнова, настолько полюбились телезрителям, что шпионскую сагу пришлось повторять уже через три месяца после премьерного показа.
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