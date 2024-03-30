Helldivers 2 может присоединиться к пантеону крупнейших франшиз PlayStation, и создате...

Helldivers 2 может присоединиться к пантеону крупнейших франшиз PlayStation, и создатель игры не может в это поверитьФраншиза Helldivers не была особенно известна даже среди геймеров и уж точно не являлась названием, которое сразу приходит на ум, когда человек думает о PlayStation.
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