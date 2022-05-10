В московском метро могут исчезнуть дежурные у эскалаторов

В московском метрополитене вскоре может измениться система управления безопасностью на эскалаторах - новую систему, использующую нейросети, представили российские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в научном издании Scientific Reports.
В московском метрополитене вскоре может измениться система управления безопасностью на эскалаторах - новую систему, использующую нейросети, представили российские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в научном издании Scientific Reports.
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