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В московском метро могут исчезнуть дежурные у эскалаторов

В московском метро могут исчезнуть дежурные у эскалаторов

В московском метрополитене вскоре может измениться система управления безопасностью на эскалаторах - новую систему, использующую нейросети, представили российские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в научном издании Scientific Reports.

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