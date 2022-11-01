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«Ливерпуль» хочет подписать Лаймера зимой. Его контракт с «Лейпцигом» истекает летом

«Ливерпуль» может подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Конрада Лаймера зимой. По информации Sky, английский клуб хочет усилить центр полузащиты по ходу зимнего трансферного окна.

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