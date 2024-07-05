Женщина отказалась снимать хиджаб и у полицейского не осталось выбора: последствия

Сегодня 3,5K прочитали Пролог: Противостояние в центре города День начинался как обычно: солнце лениво поднималось над горизонтом, горожане спешили по своим делам, а полицейский Иван Петрович, представитель закона и порядка, совершал свой привычный обход.
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