Форвард «Бостона» Джейлен Браун оформил первый в карьере трипл-дабл, набрав 22 очка, 11 подборов и 11 передач в победном матче против «Нью-Йорка» (99:75).
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