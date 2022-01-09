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Джейлен Браун оформил первый в карьере трипл-дабл

Форвард «Бостона» Джейлен Браун оформил первый в карьере трипл-дабл, набрав 22 очка, 11 подборов и 11 передач в победном матче против «Нью-Йорка» (99:75).

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