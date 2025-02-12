Зачем маленькой благополучной стране Эстонии (деревцу сада, оловянному солдатику НАТО) понадобилось проводить в XXI веке опрос на тему - "Сколько времени жители могут самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления"? Если честно, я не очень поняла, что кроется за словом "справляться".
Теряюсь в догадках
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NB
Nikolay Boyko
Сдохла бы Эстония
Ответить
1 д.
владимир рябченко
За глупость управленцев расплатится народ...
Ответить
15 час.
Свежие комментарии