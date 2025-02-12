Теряюсь в догадках

Зачем маленькой благополучной стране Эстонии (деревцу сада, оловянному солдатику НАТО) понадобилось проводить в XXI веке опрос на тему - "Сколько времени жители могут самостоятельно справляться без электричества, воды и отопления"? Если честно, я не очень поняла, что кроется за словом "справляться".