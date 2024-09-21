Получение остатка маткапитала: как оформить выплату в 10 000 рублей на «Госуслугах» Евгения КомароваВ середине сентября появилась информация, что на платформе «Госуслуг» был запущен новый сервис, позволяющий вернуть остаток материнского капитала.