Получение остатка маткапитала: как оформить выплату в 10 000 рублей на «Госуслугах» Евгения КомароваВ середине сентября появилась информация, что на платформе «Госуслуг» был запущен новый сервис, позволяющий вернуть остаток материнского капитала.
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