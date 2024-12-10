В Прикамье закрылись на карантин 167 классов и групп в детсадах

За минувшую неделю с диагнозом ОРВИ слегли почти 17 тысяч человек.В период со 2 по 8 декабря на территории Пермского края закрыты на карантин 114 классов в 51 школе, 53 группы в 33 детсадах и 15 групп в 8 средних учебных заведениях.