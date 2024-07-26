«Ой, бьют, мама! Надо вызывать 02!»: что сотня мигрантов не поделила на таджикской свадьбе в Казани?

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БИЗНЕС Online 11 участников драки у Приволжского рынка увезла полиция, жители побаиваются выходить на улицу «Мне очень стыдно за своих соотечественников, которые некультурно себя ведут», — признался «БИЗНЕС Online» руководитель национально-культурной автономии таджиков РТ Сабриддин Тоиров.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Всех гастарбайтеров на х** из России,из за них невозможно куда-либо устроиться местному на работу где надо работать руками, а также наркота и другой криминал как сопутствующий фактор такого количества инокультурных личностей на моей родине.
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7 час.
Александр Котов
Почему всех этих таджиков не уложить на месте? Всем было бы хорошо. Кроме думцев.
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6 час.

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