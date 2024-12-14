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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» худший результат при Анчелотти после 17 игр в Ла Лиге – 37 очков

Сегодня действующие чемпионы Испании сыграли вничью с «Райо Вальекано» – 3:3. После 17 матчей в Ла Лиге мадридцы набрали 37 очков.

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