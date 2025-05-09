Десятки тысяч якутян прошли в «Бессмертном полку»

Десятки тысяч жителей Якутии приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Они прошли по улицам столицы и районов республики с портретами предков, защищавших на полях сражений Родину и трудившихся в тылу.
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