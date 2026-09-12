ВС РФ поразили логистические центры, используемые в интересах ВСУ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
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