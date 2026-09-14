Американцы заняли весь топ-10 миллиардеров Bloomberg: Илон Маск на первом месте

Фото: Legion-media / World Economic Forum / Avalon Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg с состоянием в 919 миллиардов долларов.
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