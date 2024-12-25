Аэропорт Актау работает в штатном режиме после авиакатастрофы

Аэропорт Актау работает в штатном режиме после крушения пассажирского самолёта. «На данный момент аэропорт Актау открыт, работает в штатном режиме», — сообщает Tengrinews со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии