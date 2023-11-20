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«Чего меня спрашивать, как будто я самая большая сплетница». Тарасова – об уходе Железнякова из группы Тутберидзе

Ранее Алексей Железняков заявил, что покинул штаб Этери Тутберидзе по собственной инициативе. «А чего меня спрашивать, как будто я самая большая сплетница.

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