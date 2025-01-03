Беллингем набрал 8 фэнтези-очков в перенесенном матче с «Валенсией». У полузащитника гол, ассист и незабитый пенальти

Мадридцы играли в меньшинстве с 79-й минуты: прямую красную карточку получил Винисиус. В начале 2-го тайма Джуд Беллингем не реализовал пенальти, но в концовке сделал ассист на Луку Модрича на 85-й минуте и забил победный гол на 90+5.