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Беллингем набрал 8 фэнтези-очков в перенесенном матче с «Валенсией». У полузащитника гол, ассист и незабитый пенальти

Мадридцы играли в меньшинстве с 79-й минуты: прямую красную карточку получил Винисиус. В начале 2-го тайма Джуд Беллингем не реализовал пенальти, но в концовке сделал ассист на Луку Модрича на 85-й минуте и забил победный гол на 90+5.

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