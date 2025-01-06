«Капиталистический забор» Вот так выглядят сегодня каменные изгороди между участками огороженных в старину земель в Англии.
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«Капиталистический забор» Вот так выглядят сегодня каменные изгороди между участками огороженных в старину земель в Англии.
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