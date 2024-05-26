Таяние ледника Туэйтса идёт вдвое быстрее: глобальная угроза приближается Татьяна СергееваУчёные пристально следят за процессами, происходящими в Западной Антарктиде, ведь именно в этом удалённом уголке планеты наиболее ярко проявляются последствия глобального изменения климата.