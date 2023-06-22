Журнал «Профиль»

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Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов ВСУ

ФСБ раскрыла группу украинских диверсантов, совершавших покушения на руководителей государственных структур Запорожской области, в результате которых один человек погиб, несколько получили ранения, сообщили 22 июня в Центре общественных связей ФСБ.

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