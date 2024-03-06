Ярмарки и мастер-классы прошли на празднике весны в парке усадьбы Кривякино

Праздник начала весны «Мартовские котики в парке» прошел в Воскресенске. В парке усадьбы Кривякино провели ярмарку изделий ручной работы, мастер-классы, выставки картин и развлекательную программу для детей.
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