В Петербурге мигранты с оружием устроили дорожные разборки и кидались на полицию

Азиаты устроили дорожные разборки в Петербурге, а после кидались на сотрудников полиции с оружием.На Ленинском проспекте в Москве произошел инцидент с участием агрессивных водителей, который едва не привел к серьезному ДТП.
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