Стилист Майли поделился подробностями создания очень красивых визуалов для ее девятого студийного альбома.

30 мая Майли Сайрус выпустила свой девятый студийный альбом Something Beautiful. Для продвижения альбома она развернула масштабную креативную кампанию, сделав его не только музыкальным творением, но и визуальным искусством.
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