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Стилист Майли поделился подробностями создания очень красивых визуалов для ее девятого студийного альбома.

Стилист Майли поделился подробностями создания очень красивых визуалов для ее девятого студийного альбома.

﻿﻿30 мая Майли Сайрус выпустила свой девятый студийный альбом Something Beautiful. Для продвижения альбома она развернула масштабную креативную кампанию, сделав его не только музыкальным творением, но и визуальным искусством.

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