Из российских павильонов предложили убрать сигареты и жижи для вейпа

Государственный совет Удмуртской Республики предложил Госдуме к рассмотрению законопроект, направленный на запрещение в павильонах розничных продаж никотинсодержащей продукции, включая жидкости с никотином и без него.
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