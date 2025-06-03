Стартовали продажи коллекционных миниатюр, посвященных рекорду Овечкина

Россиянин в апреле побил достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ Клуб НХЛ «Вашингтон» объявил о начале продаж коллекционных миниатюр, посвященных рекорду российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.