Сообщения о порно-чате школьников  проверяет полиция в Горячем Ключе

Сообщения о порно-чате школьников проверяет полиция в Горячем КлючеВ Сети сегодня стала массово появляться информация о средней школе в Горячем Ключе, где ученики младших классов, якобы, создали порно-чат в месенджере, постоянно пополняя его и обмениваясь изображениями.