У «Барселоны» 1 победа и 2 забитых гола за 5 последних матчей

Команду Хави обыграл «Райо Вальекано» (1:2) в 31-м туре Ла Лиги. Начиная с 5 апреля каталонцы также уступили «Реалу» (0:4), сыграли вничью со счетом 0:0 с «Жироной» и «Хетафе» и одолели «Атлетико» (1:0).
Популярные статьи
- Колосков о том, что Клаудиньо не планирует играть за Россию: «Нечего удивляться, не хочет – не надо. Он получил паспорт РФ, чтобы меньше платить налоги»
- Энди Маррей: «Первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась играть»
- Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»
Свежие комментарии