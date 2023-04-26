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У «Барселоны» 1 победа и 2 забитых гола за 5 последних матчей

У «Барселоны» 1 победа и 2 забитых гола за 5 последних матчей

Команду Хави обыграл «Райо Вальекано» (1:2) в 31-м туре Ла Лиги. Начиная с 5 апреля каталонцы также уступили «Реалу» (0:4), сыграли вничью со счетом 0:0 с «Жироной» и «Хетафе» и одолели «Атлетико» (1:0).

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