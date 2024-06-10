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Что происходит под Харьковом

Что происходит под Харьковом

Что происходит под Харьковом Пробегая взглядом СМИ противника и западных стран, невольно ловишь себя на мысли о том, как же мало нужно мозгов для успешного зомбирования народа, точнее, народов.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Все хотят быть гуманными.Но противник на гуманизм рассчитывает.Он не тронет ни Харьков,ни Сумы,ни Киев,ни метро и мосты.ВСУ именно этого и надо.Снабжение регулярное и щедрое.Можно воевать до последнего...!
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13 час.
Юрий Ильинов
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43793762385/Putin-oshibayetsya-v-strategii-po-Ukrayine-?utm_referrer=mirtesen.ru
Путин ошибается в стратегии по Украине? - Славянская доктрина - 10 июня
Славянская доктрина - МирТесен
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9 час.

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