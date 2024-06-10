Что происходит под Харьковом Пробегая взглядом СМИ противника и западных стран, невольно ловишь себя на мысли о том, как же мало нужно мозгов для успешного зомбирования народа, точнее, народов.
Что происходит под Харьковом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Все хотят быть гуманными.Но противник на гуманизм рассчитывает.Он не тронет ни Харьков,ни Сумы,ни Киев,ни метро и мосты.ВСУ именно этого и надо.Снабжение регулярное и щедрое.Можно воевать до последнего...!
Ответить
13 час.
Юрий Ильинов
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43793762385/Putin-oshibayetsya-v-strategii-po-Ukrayine-?utm_referrer=mirtesen.ru
Путин ошибается в стратегии по Украине? - Славянская доктрина - 10 июня
Славянская доктрина - МирТесен
Ответить
9 час.
Свежие комментарии