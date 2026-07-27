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Порядок, государство

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Россия достала козырь: новый ядерный беспилотник встал на боевое дежурство

Россия достала козырь: новый ядерный беспилотник встал на боевое дежурство

Запад десятилетиями строил противоракетную оборону, но у России появился автономный ядерный дрон, способный преодолевать тысячи километров под водой и наносить удар, который невозможно перехватить существующими средствами ПРО, пишет MWM.

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