Россия достала козырь: новый ядерный беспилотник встал на боевое дежурство

Запад десятилетиями строил противоракетную оборону, но у России появился автономный ядерный дрон, способный преодолевать тысячи километров под водой и наносить удар, который невозможно перехватить существующими средствами ПРО, пишет MWM.
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