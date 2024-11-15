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Ликсутов: столичные промышленники получили свыше 200 млрд рублей при поддержке города

Ликсутов: столичные промышленники получили свыше 200 млрд рублей при поддержке города

Москва активно поддерживает индустриальный сектор, оказывая всестороннюю помощь производителям. Одним из самых востребованных инструментов является программа льготного инвестиционного кредитования, реализуемая Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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