Власти Армении и разум – несовместимы, или Что за цирк творится в Армении?

Сегодня 1,4K прочитали Азербайджан предъявляет Армении новые обвинения, Армения прогнозирует войну осенью, Никол ездит на велосипеде, министр иностранных дел едет за границу и еще больше ставит в неловкое положение несуществующую дипломатию Армении, а тот, кто хочет быть привратником Турции, обсуждает с друзьями вопрос о вступлении в ЕС.