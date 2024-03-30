Беларусь в 2023 году поставляла молочные продукты в 59 стран

Беларусь в прошлом году поставляла молочные продукты в 59 стран мира. Об этом сообщил начальник главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Вадим Побединский на пресс-конференции "Качество решает: белорусская молочная отрасль в 2024 году", сообщает БЕЛТА.