НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Террористов из "К...
  • Юрий Вершинин
    Расстрел- это плохо. А вот повесить на площади - в самый раз.Террористов из "К...
  • Александр Салтановский
    бидОн уже и не помнит, сколько годков исполнилось самому, а трамплИна считает непригодным из-за возраста, во даёт ста...Байден заявил, чт...

Беларусь в 2023 году поставляла молочные продукты в 59 стран

Беларусь в 2023 году поставляла молочные продукты в 59 стран

Беларусь в прошлом году поставляла молочные продукты в 59 стран мира. Об этом сообщил начальник главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Вадим Побединский на пресс-конференции "Качество решает: белорусская молочная отрасль в 2024 году", сообщает БЕЛТА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх