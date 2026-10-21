Весной 1662 года молодая португальская принцесса Екатерина Браганская тщательно проверяла каждый сундук, который слуги упаковывали для загрузки на корабль, который будет везти ее в новую страну, где она должна была выйти замуж за Карла II и стать королевой Англии.