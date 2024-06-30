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Новости Липецка

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Убийство сожительницы ножом в шею может грозить липчанину до 15 лет тюрьмы

Убийство сожительницы ножом в шею может грозить липчанину до 15 лет тюрьмы

В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве сожительницы. По данным следствия, ночью 29 июня 2024 нетрезвый мужчина в своей квартире по проспекту Победы в Липецке в ходе конфликта нанес женщина удар ножом шею.

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