Киркоров высмеял личную жизнь Харламова

Известный российский певец Филипп Киркоров участвовал в проекте «Звезды» в составе команды «Борцы». Артист представил свою песню, в которой высмеял личную жизнь Гарика Харламова, который был одним из членов жюри на проекте.
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