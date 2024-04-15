НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

А если вместо ракеты в трубу засунуть дрон?

А если вместо ракеты в трубу засунуть дрон?

Атаки беспилотников на военные корабли в последнее время часто появляются в новостях, открывая то, что, возможно, является новой эрой морских сражений, с которой даже самые мощные флоты мира, похоже, не готовы полностью противостоять в больших масштабах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх