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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кард участников UFC on ESPN 60 – кто дерется 21 июля, весь список бойцов

Кард участников UFC on ESPN 60 – кто дерется 21 июля, весь список бойцов

В воскресенье, 21 июля 2024 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 60. В главном бою состоится схватка в минимальном женском весе между Амандой Лемос и Вирной Яндиробой.

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