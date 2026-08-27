Проект "Антифейк" опроверг слухи о мобилизации в Орле

Власти Орловской области опровергли фейковое заявление о мобилизации, якобы сделанное губернатором. Проект "Антифейк" выявил, что информация создана искусственным интеллектом и может вызвать социальную напряженность среди жителей региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии