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Царьград

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Проект "Антифейк" опроверг слухи о мобилизации в Орле

Проект "Антифейк" опроверг слухи о мобилизации в Орле

Власти Орловской области опровергли фейковое заявление о мобилизации, якобы сделанное губернатором. Проект "Антифейк" выявил, что информация создана искусственным интеллектом и может вызвать социальную напряженность среди жителей региона.

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