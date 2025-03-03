На «Оскаре-2025» не почтили память покойной актрисы Мишель Трахтенберг: в чем дело

Минувшей ночью прошла церемония награждения главной кинопремии «Оскар». Мы, признаться, глаз не сомкнули — так сильно болели за нашего Юру Борисова и картину «Анора», в которой актер сыграл со своим российским коллегой Марком Эйдельштейном.