На «Оскаре-2025» не почтили память покойной актрисы Мишель Трахтенберг: в чем дело

Минувшей ночью прошла церемония награждения главной кинопремии «Оскар». Мы, признаться, глаз не сомкнули — так сильно болели за нашего Юру Борисова и картину «Анора», в которой актер сыграл со своим российским коллегой Марком Эйдельштейном.
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