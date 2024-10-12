На издание книги «И.И. Левитан и Плес. 1888 год» направят свыше 1,5 млн рублей

Соответствующий лот разместили 9 октября, дата окончания подачи заявок - 16 октября.ГБУ Ивановской области "Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" разместил новый лот на сайте госзакупок.
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