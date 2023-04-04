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Стало известно, как террористка Трепова готовилась к взрыву в Питере  

Стало известно, как террористка Трепова готовилась к взрыву в Питере  

Навальнистка Дарья Трепова начала готовиться к теракту с помощью кураторов с Украины за несколько месяцев до дня взрыва в Петербурге, убившего военкора Владлена Татарского.

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