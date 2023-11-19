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Финская АЭС «Олкилуото-3» временно перестала работать из-за неисправности

Финская АЭС «Олкилуото-3» временно перестала работать из-за неисправности

Атомная электростанция «Олкилуото-3» в Финляндии приостановила работу из-за случившейся поломки.РИА Новости со ссылкой на оператора объекта Teollisuuden Voima сообщает, что неисправность обнаружили 19 ноября.

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